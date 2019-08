Ben Arfa all’Atalanta? Il giocatore risponde ad un sondaggio su Instagram

BEN ARFA ALL’ATALANTA? – I nerazzurri bergamaschi stanno lavorando al meglio per cercare di costruire la Dea più forte di tutti i tempi, e oggi è accaduto un fatto veramente molto interessante. Nelle ultime ore è stata accostata l’ala classe 1987 Ben Arfa all’Atalanta (molto probabilmente un profilo interessante per fare il vice Josip Ilicic), e la pagina di Instagram “1907_atalanta”, pagina molto conosciuta con più di 12 mila followers, ha pubblicato un sondaggio sul giocatore e il francese a sorpresa ha risposto alla storia con un secco “Si”. Un contesto molto particolare e chissà se questa semplicissima risposta sui social, può diventare decisiva per un possibile approdo a Bergamo? Staremo a vedere.

INFORMAZIONI CAMPAGNA ABBONAMENTI



CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA 2019/20: UN POPOLO DA DEA PER UNA STAGIONE STRAORDINARIA – Dopo l’ultima stagione entusiasmante, i tifosi dell’Atalanta non vedono l’ora di poter riscrivere ancora una volta la loro storia: dal quarto posto alle trasferte europee fino ad arrivare alla UEFA Champions League. Una stagione da “Dea” come questa ha bisogno di un pubblico pronto a sostenere la sua squadra più che mai: soprattutto nei momenti più difficili dove, in altre piazze, è facile “gettare la spugna” ma a Bergamo è diverso: conta solo la maglia sudata sempre. Per un popolo che ha sempre scalato montagne altissime è arrivato il momento di volare, in alto, dove ci sono le stelle.