Bertolacci-Torino, si tratta: il Toro ha avviato i contatti con il calciatore

Il ritorno dall’Inghilterra a mani vuote ha indotto il Torino di Mazzarri a ributtarsi sul mercato. Il Toro è uscito sconfitto dal doppio confronto con il Wolverhampton, mancando così l’accesso alla prossima Europa League. Nonostante le due prestazioni contro i Wolves siano state incoraggianti dal punto di vista caratteriale, sul piano del gioco il Torino ha presentato varie lacune. Specialmente a centrocampo.

L’obiettivo di Cairo è fare un ottimo campionato di Serie A, magari ritentando il ritorno in Europa. Quindi l’obiettivo è il piazzamento almeno in sesta posizione. I mezzi ci sono tutti, ma qualche rinforzo di qualità sarà senz’altro indispensabile per poter ambire a posizioni di prestigio. Una delle note dolenti contro il team di Nuno Espírito Santo, è stato il centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, la società piemontese avrebbe già avviato dei contatti con Andrea Bertolacci. Ex Milan, attualmente svicolato.

L’esperienza in rossonero per il calciatore è stata a dir poco disastrosa, ma la voglia di riscattarsi sul campo è tanta. Il giocatore ha qualità tecnico/tattiche di valore indiscusso, e le vuole assolutamente dimostrare sul campo. Dopo aver vestito le maglie di Milan, Roma e Genoa, Bertolacci è pronto per una nuova avventura a Torino. Le cifre del possibile ingaggio sono ancora top secret.