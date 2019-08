Bisceglie – Catanzaro sará uno dei match piú interessanti del girone C della Serie C. Domenica 1 settembre alle 17:30 allo stadio ” Gustavo Ventura” di Bisceglie , scenderanno i padroni di casa di mister Vanoli e i giallorossi di mister Auteri. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria all’esordio. I nerazzurri pugliesi hanno battuto per 1-0 sul neutro del “Luigi Razza ” di Vibo Valentia il Rende grazie alle rete siglata al minuto 42 da Alessandro Gatto, i giallorossi di mister Auteri hanno battuto 2-1 al “Ceravolo” il Teramo grazie alle reti di Nicastro al minuto 16 e al calcio di rigore trasformato da Kanoute al minuto 21, gli abruzzesi avevano accorciato al minuto 52 le distanze grazie all’autorete del difensore giallorosso Celiento.

Bisceglie – Catanzaro, le probabili formazioni.

Qui Bisceglie – Vanoli dovrebbe schierare un 4-3-1-2. Ballottaggio sulla trequarti tra Ungaro e Ferrante.

Casadei;Mastroippolito,Picinni,Zigrossi;Tarantino,Rafetrania,Wilmots, Aboncklet;Ungaro;Gatto,Longo All.Vanoli

Qui Catanzaro – Niente cambi per Auteri,il tecnico di Floridia dovrebbe confermare l’undici che ha battuto 2-1 il Teramo al ” Ceravolo” , ballottaggi a sinistra tra Favalli e Casoli e in attacco tra Di Livio e Magni .Catanzaro (3-4-3):Di Gennaro,Celiento,Riggio,Martinelli; Statella,Maita,De Risio,Casoli;Di Livio,Kanoute,Nicastro. All.Auteri

L’arbitro dell’incontro sará il signor Francesco Carrione di Castellamare coadiuvato dagli assistenti Francesco Santi di Prato e Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto.

La seconda giornata del girone C della Serie C sarà aperta dal match del “Marcello Torre “di Pagani tra Paganese e Monopoli,il match si disputerà sabato 31 agosto alle 17:30. Domenica alle 15:00 si giocheranno Picerno – Rieti e Ternana– Potenza ,alle 17:30 in contemporanea al match del “Gustavo Ventura” si giocheranno Vibonese–Avellino, Reggina–Cavese, Casertana– Rende, Catania– Virtus Francavilla e Bari – Viterbese. Il match Teramo– Sicula Leonzio é stato rinviato a data da destinarsi a causa di alcuni lavori in corso allo stadio “Bonolis” di Teramo

Bisceglie– Catanzaro dove seguire il match in streaming

Bisceglie – Catanzaro sará trasmesso in diretta TV e in esclusiva dalla piattaforma Eleven Sports,servizio raggiungibile su tablet, smartphone,computer, Smart TV,Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi a Eleven Sports con uno dei pagamenti previsti dalla piattaforma. Tutte le partite saranno visibili a €49.99 (prezzo annuale) , mentre il match sará visibile a solo €4.99 .