Boban spegne le speranza del Milan: “Modric non arriverà”

Il Milan era già pronto per accogliere Luka Modric ma il croato non sarà destinato a vestire il rossonero. Almeno per questa stagione. Parola di Zvonimir Boban. Il dirigente croato del Milan spegne così le speranze di tutti i tifosi – e anche di Marco Giampaolo – di vedere il Pallone d’Oro 2018 a San Siro. Boban ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, dove chiude in maniera netta a un trasferimento del croato classe 1985:

“Già venti giorni fa Maldini aveva dichiarato che Modric non sarà un giocatore del Milan, ma dato che si continua a parlarne e a scriverne senza nessun fondamento, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore. Al momento lo vedo ancora nel Real Madrid. Sarebbe fantastico averlo, ma questa è la verità”

Dunque niente Luka Modric per il Milan questa stagione. Lo scorso anno il croato fu vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter, ma poi la trattativa non si concretizzò. Entrambe le squadre milanesi lo sognano da tempo, ma l’ex Tottenham potrebbe concludere la sua carriera nel Real Madrid. Squadra che gli ha permesso di vincere il Pallone d’Oro, interrompendo il dominio segnato da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I tifosi rossoneri sperano ancora nonostante le dichiarazioni di Boban, ma Modric resterà a Madrid. Almeno per il momento.