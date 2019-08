Boca Juniors-Atletico Pr 2-0, primo sorriso per De Rossi. Vittoria e qualificazione ai quarti di finale della Copa Libertadores 2019. Il Boca Juniors non poteva chiedere di più al match contro i brasiliani dell’Atletico Pr. Forti dell‘1-0 dell’andata gli Xeneides hanno chiuso la pratica nel secondo tempo con le reti di Abila e Salvio. Nei quarti ci saranno ora gli ecuadoriani dell’LDU Quito.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS BOCA JUNIORS-ATLETICO PR | COPA LIBERTADORES

Boca Juniors-Atletico Pr, esordio rinviato per De Rossi. Ottavi di finale della Copa Libertadores 2019. Nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto scenderanno in campo gli argentini del Boca Juniors e i brasiliani dell‘Atletico Pr. Si gioca allo stadio La Bombonera di Buenos Aires. Il match sarà trasmesso su Dazn. All’andata c’è stata la vittoria del Boca Juniors per 1-0. Nei match ad eliminazione diretta della Copa Libertadores a parità di gol segnati vale la regola del maggior numero di reti realizzate in trasferta. In caso di parità al 90′ si va direttamente ai calci di rigore. I supplementari sono previsti solo nella finale, che in questa edizione verrà giocata in partita unica. La squadra qualificata affronterà nei quarti di finale gli ecuadoriani dell’LDU Quito.

Boca Juniors-Atletico Pr, niente campo per De Rossi. L’ex capitano della Roma dovrà ancora attendere per scendere in campo con la sua nuova maglia. De Rossi infatti potrà giocare in Copa Libertadores dal prossimo turno, in caso di qualificazione del Boca Juniors chiaramente. Nella stessa parte di tabellone degli Xeneides c’è anche il River Plate. I Millionarios di Marcelo Gallardo, detentori del trofeo, si sono qualificati per i quarti di finale, eliminando ai rigori i brasiliani del Cruzeiro. L’incrocio tra le due grandi di Buenos Aires è possibile, ma solo in semifinale.

Boca Juniors-Atletico Pr, come seguire il match in tv e streaming

Boca Juniors-Atletico Pr, info diretta tv e streaming. La Copa Libertadores è trasmessa in esclusiva da Dazn. La piattaforma che opera in streaming da la possibilità di provare un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere l’abbonamento. Calcio d’inizio previsto per le ore 2.30 italiane della notte tra il 31 luglio e l’1 agosto. A Buenos Aires saranno le ore 21.30. Nella notte sono previsti altri incontri di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores 2019: Cerro Porteno-San Lorenzo (andata 0-0), Internacional-Nacional (1-0) e Flamengo-Emelec (0-2). La corsa al trono del River Plate continua.