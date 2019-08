Boca Juniors-LDU Quito, ad un passo dalla semifinale. Quarti di finale della Copa Libertadores 2019. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto scenderanno in campo gli argentini del Boca Juniors e gli ecuadoriani dell’LDU Quito. La partita sarà visibile su Dazn. Match valido per il ritorno dei quarti di finale della Copa Libertadores. Si gioca alla Bombonera di Buenos Aires e si parte dal 3-0 dell’andata in favore del Boca. Anche in Sudamerica vige la regola del gol segnato in trasferta che vale doppio. In caso di parità al 90′ di gol realizzati si andrà direttamente ai calci di rigore. I supplementari in Copa Libertadores sono previsti solo in finale. La vincente di questo scontro affronterà in semifinale la vincente del confronto tra River Plate e Cerro Porteno. All’andata hanno vinto gli argentini per 2-0, al Monumental. Un altro infuocato Superclasico già si scorge all’orizzone.

Boca Juniors-LDU Quito, come arrivano le due squadre. Il Boca Juniors arriva a questo match in un ottimo stato di forma. Gli Xeneizes hanno vinto gli ultimi 4 incontri giocati, 3 in campionato e 1 in Libertadores. Il match contro l’LDU Quito potrebbe segnare l’esordio di Daniele De Rossi in Copa Libertadores con la maglia del Boca. L’ex capitano della Roma in coppa indossa la maglia numero 7 e aspetta di assaggiare il campo. L’ LDU Quito è settimo nel campionato ecuadoriano, lontano 17 punti dalla vetta. Gli uomini di Repetto cercano un’impresa ai limiti dell’impossibile, vincere con 3 gol di scarto su uno dei campi più difficili del mondo.

Boca Juniors-LDU Quito, come seguire il match e in streaming

Boca Juniors-LDU Quito, info streaming e tv. La Copa Libertadores è trasmessa in esclusiva da Dazn. La piattaforma che opera in streaming da la possibilità di provare un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere l’abbonamento. Calcio d’inizio previsto per le ore 00.15 italiane della notte tra il 28 e il 29 agosto. A Buenos Aires saranno le ore 19.15. Nell’altra parte del tabellone c’è giò una squadra qualificata: il Gremio. La squadra di Porto Alegre è andata a vincere per 2-1 sul campo del Palmeiras, ribaltando lo 0-1 dell’andata. Il Gremio attende la vincente di International-Flamengo. All’andata, giocata al Maracanà, hanno vinto i rubronegro per 2-0.