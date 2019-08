Bordeaux-Genoa, altro esame di francese per i grifoni. Continuano le partite amichevoli delle varie squadre di Serie A in vista dell’inizio del campionato previsto per il weekend del 24-25 agosto. Il Genoa di Aurelio Andreazzoli affronta questa sera il Bordeaux. E’ la quarta amichevole stagionali per i genoani: 2 vittorie ed 1 pareggio il bilancio fino ad ora. I girondini saranno il terzo avversario francese di questo precampionato del Genoa. Vittoria contro il Lione per 4-3 e pareggio per 1-1 contro il Nantes i risultati degli scorsi incontri con le squadre della Ligue 1. Il Genoa debutterà in campionato in trasferta all’Olimpico contro la Roma. Un match speciale per Andreazzoli,visto che il tecnico toscano è stato sulla panchina giallorossa nella parte finale della stagione 2012/2013.

Bordeaux-Genoa, le probabili formazioni. QUI BORDEAUX – Padroni di casa in campo con un 3-4-1-2 schierato con: Costil; Mexer, De Preville, Pablo; Adli, Otavio, Tchouameni, Poundje; Kwateng; Briand, Hwang. QUI GENOA – Risponderà il Genoa con un 4-3-1-2 disegnato dal tecnico Aurelio Andreazzoli e schierato con: Jandrei; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Romulo, Radovanovic, Lerager; Pandev; Pinamonti, Kouamè. (Fonte: ilsussidiario.net).

Bordeaux-Genoa, come seguire il match in tv e streaming

Bordeaux-Genoa, info diretta tv e streaming. Il match verrà disputato nella casa dei girondini, il Matmut Atlantique, e il calcio d’inizio è in programma per le ore 20.45. La partita è trasmessa in esclusiva da Dazn. La piattaforma che opera in streaming da la possibilità di provare un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere l’abbonamento. Le due squadre si affrontano per la prima volta nella loro storia. Dopo il match di questa sera il Genoa tornerà in campo giovedì 8 agosto, contro la Reggiana. Il tutto in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia, previsto per il prossimo 18 agosto. L’avversario dei grifoni uscirà dallo scontro tra la Juve Stabia e la vincente del match tra Imolese e Sambenedettese. Da lì in po si comincerà a fare davvero sul serio.