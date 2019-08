Brindisi-Foggia. Allo stadio ‘Franco Fanuzzi’ con calcio d’inizio alle ore 20 si disputa il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in campo il Brindisi di mister Massimiliano Olivieri e il nuovo Foggia allenato da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Amantino Mancini, ex calciatore di Roma, Inter e Milan tra le tante. Questa gara inizialmente si sarebbe dovuta giocare domenica 18 agosto ma a seguito di un accordo tra le due società, il match è stato riprogrammato per il 20 agosto in quanto i ‘satanelli’ hanno incominciato più tardi la preparazione dato che il Foggia Calcio era stato dichiarato fallito dopo la retrocessione in Serie C della passata stagione. Per questo primo match ufficiale della stagione, la società brindisina ha messo a disposizione 200 tagliandi per quanto riguarda il Settore Ospiti, i biglietti avranno il costo di 6 € più la prevendita. Il Brindisi a differenza del Foggia, che è stato dichiarato fallito e riammesso nel campionato di Serie D, è una neopromossa grazie alla finale playoff vinta la passata stagione ai danni dell’Agropoli; le due squadre in questo match di Coppa Italia si affronteranno per la 1.a volta in stagione considerando che brindisini e foggiani sono stati inseriti nello stesso girone del campionato, il girone H. Oltre a questo match, l’altro preliminare della competizione riguardante squadre pugliesi coinvolte è stato Nardò-Casarano che si è giocato domenica 18 agosto ed è stato vinto dai neretini ai calci di rigore. Infatti saranno proprio i neretini ad affrontare domenica 25 agosto la vincente di Brindisi-Foggia nel 1° turno della competizione, in cui spiccano Taranto-Team Altamura, Fidelis Andria-Bitonto e Cerignola-Gravina. Brindisi-Foggia sarà diretta dall’ arbitro Andrea Rizzello di Casarano.

Brindisi-Foggia, come seguire il match in tv e streaming

Brindisi-Foggia, info diretta tv e streaming. Questo incontro del turno preliminare di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20, potrebbe essere trasmessa in diretta sul canale 85 del digitale terrestre per quanto riguarda i residenti in Puglia e Basilicata, salvo novità dell’ultimo istante o cambiamento di palinsesto. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà consultare liberamente le pagine Social di entrambe le squadre.