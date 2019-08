Cagliari-Brescia: diretta tv e streaming, dove vedere match Serie A 25 agosto, ore 20:45

Mario Balotelli e il suo Brescia partono da Cagliari. La prima giornata di Serie A 2019/20 in programma domenica 25 agosto, ore 20:45, vedrà difronte la compagine sarda allenata da Maran, contro gli uomini di Eugenio Corini. Entrambe le squadre hanno fatto il loro esordio in Coppa Italia, ma i risultati sono stati estremamente differenti: i sardi hanno passato il turno imponendosi per 2-1 contro il Chievo, grazie alle reti di Joao Pedro e Rog. Il Brescia invece ha dovuto dire addio alla Coppa, venendo sconfitto dal Perugia allenato quest’anno da Massimo Oddo.

Grande curiosità per Balotelli in casa Brescia, che però molto probabilmente non sarà della partita. In avanti, spazio a Donnarumma per i lombardi mentre il Cagliari si affiderà al solito Pavoletti. In forma in questo pre-campionato. Una sfida senz’altro interessante tra due squadre aventi lo stesso modulo: il 4-3-1-2. C’è attesa per le rondinelle, al ritorno in Serie A dopo 8 anni. L’arrivo di Balotelli viene paragonato a quello di Roberto Baggio nel 2000. Mario dovrà dimostrare di essere all’altezza del Divin Codino, capace di solare 45 reti con i lombardi. Allenati all’epoca da Carlo Mazzone. Calcio d’inizio domenica 25 agosto, ore 20:45.

Cagliari-Brescia, diretta tv e streaming, dove vedere match Serie A, domenica 25 agosto

La partita valida per la 1a giornata di Serie A 2019/20, Cagliari-Brescia, in programma domenica 25 agosto alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canali Sky Calcio. La piattaforma Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, dove sarà possibile vedere il match in streaming, direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer. Buona visione!