Cagliari-Chievo: diretta tv e streaming Coppa Italia, dove vedere match 18 agosto

Il ricco programma di amichevoli del Cagliari di Maran si è concluso e il tecnico dei sardi può fare un bilancio riguardo la sua squadra, prima dell’esordio di domenica 18 agosto in Coppa Italia, contro il Chievo in programma alle ore 20:30. I sardi contano solo tre vittorie in questo pre-campionato su 8 partite disputate. Il bottino non è dei più incoraggianti ma una di queste tre vittorie è arrivato proprio contro il Chievo di Marcolini. Dunque, le due compagni si conosco molto bene. Il match era stato vinto dai sardi per 2-1 con reti di Despodov e Pavoletti, entrambi in grande forma durante la preparazione. Per il Chievo andò in gol il polacco Stepinski, osservato speciale in vista dell’importante match di domenica e seguito dalla Spal di Semplici. I veneti vogliono tornare a stupire dopo la brutta annata in Serie A nella scorsa stagione, culminata con la retrocessione in Serie B. L’esordio in Coppa Italia per il Chievo è stato senz’altro positivo, avendo eliminato – seppur a fatica – il Ravenna solamente ai calci di rigore. Si preannuncia una sfida di qualità tra le due compagini. Calcio d’inizio domenica 18 agosto, ore 20:30.

Cagliari-Chievo, diretta tv e streaming, dove vedere match Coppa Italia 18 agosto

La partita valida per il terzo turno di Coppa Italia, Cagliari-Chievo, in programma domenica 18 agosto alle ore 20:30, non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna rete televisiva. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, vi consigliamo di restare collegati ai profili Facebook di entrambe le squadre dove la partita potrebbe essere trasmessa in diretta streaming.