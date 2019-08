Calciatore dell’anno UEFA: c’è Virgil Van Dijk del Liverpool

La UEFA ha diramato il terzetto di candidati che si contenderà il Player of the Year, ovvero il calciatore UEFA dell’anno. Il massimo organo calcistico europeo ha optato per due attaccanti e un difensore: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk. Il bomber del Barcellona ha realizzato nella scorsa stagione oltre le 50 reti, laureandosi campione di Spagna con la squadra catalana ma anche capocannoniere di Champions League e Liga. Numeri impressionanti che non sono passati inosservati alla UEFA.

Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un ottima stagione con la Juventus, la prima in Italia per il portoghese. Una stagione coronata con la vittoria della Serie A, avendo realizzato 28 reti stagionali con i bianconeri. L’eliminazione nei quarti di finale di Champions per mano dell’Ajax, potrebbe però pesare, nonostante le due reti siglate da CR7 tra andata e ritorno. Il candidato più acclamato da tifoseria e stampa pare essere il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk. L’olandese ha disputato una stagione esemplare con i Reds, trascinati alla vittoria della Champions League grazie alle sue chiusure difensive. Fresco vincitore della Supercoppa Europea, il centrale difensivo sembra essere il candidato più forte per la vittoria finale, non essendo stato dribblato per ben 64 match consecutivi. Numeri da vero extraterrestre. La premiazione avverrà il prossimo 29 agosto, durante l’estrazione dei gironi della prossima Champions League.