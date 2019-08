Calcio, Serie D: ecco la prima giornata dei nove gironi, si parte domenica 1 settembre

La Lega Nazionale Dilettanti ha varato il calendario del campionato di Serie D della stagione 2019-20 di tutti i nove gironi, torneo che quest’anno vede ai nastri di partenza una nobile decaduta, ovvero i siciliani del Palermo (esordio a Marsala in uno dei tanti derby siciliani stagionali).

Si comincia domenica 1 settembre, mentre il girone d’andata si concluderà il 22 dicembre. Dopo la pausa di fine anno (il 29, altra sosta il 15 marzo per il Viareggio Cup) il torneo riprenderà con il girone di ritorno il 5 gennaio 2020; ci saranno cinque turni infrasettimanali: 11 settembre, 30 ottobre, 15 gennaio e 4 marzo per i soli gironi B e C, mentre giovedì 9 aprile saranno tutti a scendere in campo nel turno pre-pasquale.

Per quanto riguarda gli orari, le partite inizieranno alle ore 15, dal 27 ottobre calcio d’inizio alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 29 marzo 2019. Infine dal 10 maggio, quando cominceranno playoff e playout, si passerà alle 16.

Serie D, 1.a giornata dei nove gironi

Domenica 1 settembre

Girone A

Bra-Borgosesia

Caronnese-Sanremese

Fezzanese-Casale

Fossano-Prato

Lavagnese-Ghivizzano

Lucchese-Chieri

Seravezza-Savona

Vado-Real Forte Querceta

Verbania-Ligorna

Girone B

Caravaggio-Ciserano

Folgore Caratese-Nibbionnoggiono

Inveruno-Tritium

Levico Terme-Castellanzese

Milano City-Legnano

Ponte San Pietro-Virtus Bolzano

Pro Sesto-Arconatese

Scanzorosciate-Brusaporto

Sondrio-Dro Alto Garda

Seregno-Villa Valle

Girone C

Adriese-Montebelluna

Ambrosiana-San Luigi

Belluno-Este

Campodasergo-Union Feltre

Cartigliano-Mestre

Chions-Caldiero Terme

Cjarlins Muzane-Vigasio

Legnago-Villafranca

Luparense-Delta Rovigo

Clodiense-Tamai

Girone D

Correggese-Savignanese

Crema-Ciliverghe Mazzano

Fanfulla-Vigor Carpaneto

Fiorenzuola-Breno

Forlì-Sporting Franciacorta

Mantova-Calvina

Mezzolara-Sammaurese

Progresso-Alfonsine

Sasso Marconi Zola-Lentigione

Girone E

Albalonga-Cassina

Bastia-Aglianese

Cannara-Scandicci

Foligno-San Donato Tavernelle

Monterosi-Gavorrano

Ponsacco-Aquila Montevarchi

Sangiovannese-Flaminia

Sporting Trestina-Grosseto

Tuttocuoio-Pomezia

Girone F

Porto Sant’Elpidio-Real Giulianova

Avezzano-Città di Campobasso

Jesina-Recanatese

Matelica-San Marino

Olympia Agnonese-Montegiorgio

Pineto-Atletico Terme Fiuggi

San Nicolò Notaresco-Vastogirardi

Tolentino-Sangiustese

Vastese-Chieti

Girone G

Academy Ladispoli-Trastevere

Aprilia Racing-Team Nuova Florida

Cassino-Portici

Lanusei-Muravera

Ostiamare-Latina

Budoni-Arzachena

Pro Calcio Tor Sapienza-Città di Anagni

Sassari Latte Dolce-Torres

Vis Artena-Turris

Girone H

Agropoli-Sorrento

Audace Cerignola-Casarano

Città di Fasano-Foggia

Francavilla-Bitonto

Gelbison-Fidelis Andria

Gladiator-Team Altamura

Gravina-Nardò

Nocerina-Grumentum

Taranto-Brindisi

Girone I

Cittanovese-Biancavilla

Castrovillari-Giugliano

Città di Acireale-Palmese

Fc Messina-Licata

Marina di Ragusa-Nola

Marsala-Palermo

Roccella-Corigliano Calabro

San Tommaso-Savoia

Troina-ACR Messina