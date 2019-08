La Dea nerazzurra è pienamente concentrata sull’inizio della nuova stagione calcistica: annata dove sarà grande protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia, ma soprattutto la UEFA Champions League (affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina). Il ritiro degli orobici ha sottolineato, in particolar modo la seconda parte in Inghilterra, sia le potenzialità in fase offensiva (rinforzata con gli arrivi di Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi) che i problemi sulla retroguardia visti i goal subiti. Gian Piero Gasperini ha sottolineato che mancano ancora delle pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista: il mister di Grugliasco continua a dire che manca un vice-Ilicic. E sotto questo aspetto potrebbe incidere il futuro dell’attaccante dell’Atalanta Barrow. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e capiamo il futuro del numero 99 atalantino.

LA SITUAZIONE DELL’ATTACCANTE DELL’ATALANTA BARROW

IL CENTRAVANTI DELL’ATALANTA BARROW: PRESTITO SI, MA AD UNA CONDIZIONE – L’attaccante dell’Atalanta Barrow, insieme al suo agente, si è visto con Giovanni Sartori in quel di Zingonia e la richiesta del prestito è stata accontentata. Decisione sensata vista la situazione ma ad una condizione: verrà accontentato solo se arriverà un giocatore offensivo alla corte di Gian Piero Gasperini.