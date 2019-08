CALCIOMERCATO ATALANTA: LA SITUAZIONE IN USCITA – I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si stanno preparando al meglio per la nuova stagione, annata dove la Dea sarà protagonista soprattutto in UEFA Champions League (competizione affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina). Il pubblico è abbastanza carico, e il “boom” iniziale della campagna abbonamenti ne è la prova più chiara ed evidente. Il mister di Grugliasco ha sottolineato tante volte che mancano delle pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista: esplicitamente ha dichiarato che manca un vice-Ilicic (autore la stagione scorsa di un campionato strepitoso). Quando si parla di calciomercato, oltre agli acquisti, si pensa anche alle cessioni in prestito: costantemente ripetute nel corso degli anni per dare esperienza alle pedine più giovani che non trovano spazio in quel di Bergamo. Dopo Haas, un secondo giocatore potrebbe lasciare (momentaneamente) l’Atalanta. Ecco di chi si tratta.

CALCIOMERCATO ATALANTA: POSSIBILE CESSIONE IN PRESTITO DI UNA PEDINA NERAZZURRA

CALCIOMERCATO ATALANTA – Il centrocampista ex Cesena Luca Valzania, ha dimostrato a Frosinone un talento molto interessante e il neo promosso Lecce sta puntando a prendere il giocatore dall’Atalanta, ma occhio anche a Hellas e Cagliari: pronte per un controsorpasso. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni di mercato.