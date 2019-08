CALCIOMERCATO ATALANTA – La squadra di Gian Piero Gasperini si sta ulteriormente potenziando sotto tutti i punti di vista: l’arrivo del trequartista Ruslan Malinovskyi (Genk) e dell’attaccante Luis Muriel (Fiorentina) ne sono la prova più evidente. Gian Piero Gasperini ha chiesto esplicitamente alla società bergamasca altre due pedine per completare al meglio la rosa: in particolar modo serve un degno sostituto di Gianluca Mancini (ceduto alla Roma per 26 milioni di euro) e un vice Josip Ilicic. Aldilà di alcune cessioni fatte nelle settimane precedenti (Cornelius e Kulusevski su tutti), nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino di Walter Mazzarri ha mostrato una sorta di interessamento nei confronti del secondo portiere dell’Atalanta Marco Sportiello.



CALCIOMERCATO ATALANTA: LA DISPOSIZIONE DA PARTE DI TUTTI, MA PIU’ AVANTI SI SAPRA’ QUALCOSA – Marco Sportiello è ritornato alla corte di Gian Piero Gasperini, nonostante gli screzi passati sia con lui che con l’intera tifoseria dell’Atalanta (che ancora non gli ha perdonato tutto quello che è successo). L’ex portiere della Fiorentina sembrava non avere mercato attorno a se, ma nelle ultime ore si è affacciato il Torino di Walter Mazzarri che ha la necessità di prendere a tutti i costi un vice Sirigu: il nome del numero 57 atalantino è spuntato da poco e la Dea è disposta a trattare. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.