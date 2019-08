CALCIOMERCATO ATALANTA, IL FUTURO DI DIEGO LAXALT – I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si stanno preparando al meglio per la nuova stagione calcistica, annata in cui sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia, ma soprattutto la UEFA Champions League. Se da una parte il popolo atalantino è carico per la nuova annata (con una campagna abbonamenti da record), dall’altra la società bergamasca lavora molto sul calciomercato: il mister di Grugliasco continua a chiedere nuove pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento nerazzurro nei confronti di un ex pupillo dell’allenatore fin dai tempi del Genoa: stiamo parlando ovviamente di Diego Laxalt. Ai microfoni di Milan News, ha parlato l’agente del giocatore, nella quale ha sottolineato che l’esterno partirà in estate al 100% e che andrà in una squadra importante per rilanciarsi al meglio. Ecco le parole del procuratore.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE PAROLE DELL’AGENTE DI DIEGO LAXALT

CALCIOMERCATO ATALANTA, LAXALT VIA DAL MILAN: POSSIBILE DESTINAZIONE… – “Per ora non c’è nessuna novità sul futuro di Diego Laxalt, ma martedì pomeriggio ci incontremo a Casa Milan per parlare con i dirigenti rossonera. Possibile destinazione? Non abbiamo una preferenza particolare, l’importante è che sia una grande squadra“.