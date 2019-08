CALCIOMERCATO ATALANTA LAXALT NEL MIRINO: La squadra di Gian Piero Gasperini si sta preparando al meglio per la nuova stagione calcistica 2019-2020, nella quale sarà protagonista su tre fronti: Serie A Tim, Coppa Italia ma soprattutto la UEFA Champions League (affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina). Il mister di Grugliasco ha sottolineato che mancano alcune pedine per completare al meglio la rosa, e oltre alla ricerca del famoso vice-Ilicic si parla anche di un probabile arrivo di un esterno molto interessante. Stiamo parlando ovviamente del tanto citato Laxalt, uno dei tanti pupilli di Gasperini fin dai tempi del Genoa: il Milan vuole venderlo e l’Atalanta potrebbe prenderlo a titolo definitivo.

ATALANTA LAXALT: LA SITUAZIONE DELL’ALA EX GENOA

CALCIOMERCATO ATALANTA LAXALT: IL MILAN VUOLE VENDERLO, I NERAZZURRI ASPETTANO ALLA FINESTRA – Il nome di Laxalt non è una novità in casa Atalanta: da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina nerazzurra, l’esterno uruguaiano è sempre stato sulla bocca di tutti (il mister di Grugliasco in primis). Il Milan ha bisogno di soldi ed è per questo che è intenzionato a venderlo a tutti i costi, ma solo a titolo definitivo. Oltre alla Dea ci sono anche SPAL e Parma sul ragazzo, ma sono i bergamaschi che potrebbero farsi avanti in maniera definitiva.