CALCIOMERCATO ATALANTA LAXALT: LAVORO PER LA CAMPAGNA ACQUISTI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sull’inizio della nuova stagione calcistica 2019-20, annata dove sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia e UEFA Champions League (affrontata per la prima volta nella storia nerazzurra). L’attesa aumenta il desiderio e il popolo atalantino non vede l’ora di vedere la sua Dea in Coppa dei Campioni: gli oltre 10 mila tifosi che si sono abbonati nel nuovo Gewiss Stadium (ancora in fase di costruzione ma con una grande tabella di marcia nei lavori) ne sono la prova più chiara ed evidente. Per la prima giornata di campionato, gli orobici affronteranno la Spal di Semplici: squadra autore di una buona stagione grazie alle prodezze dell’ex giocatore nerazzurro Andrea Petagna (autore di 16 goal stagionali). Il mister di Grugliasco ha sottolineato in maniera esplicita che mancano determinate pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista: più precisamente servono un vice Ilicic, un esterno e un centrocampista (nelle ultime ore si è parlato di Bertolacci). Ovviamente la società bergamasca sta lavorando al meglio, analizzando i profili giusti per poi colpire al momento giusto.

CALCIOMERCATO ATALANTA LAXALT: Oggi i dirigenti nerazzurri si incontreranno per la prima volta con il Milan per trattare l’esterno Diego Laxalt: riusciranno i nerazzurri a portare a casa il giocatore? Oggi pomeriggio ci sarà la risposta definitiva.