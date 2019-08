CALCIOMERCATO ATALANTA: L’Atalanta si sta concentrando alla grande sulla nuova stagione calcistica, annata dove sarà protagonista in tre competizioni: Serie A, Coppa Italia, ma soprattutto la UEFA Champions League. Siamo ancora in tema di calciomercato e la Dea non è assolutamente ferma: Gian Piero Gasperini ha chiesto delle pedine importanti per completare la rosa sotto tutti i punti di vista, e dopo gli arrivi di Luis Muriel, Ruslan Malinovskyi e Martin Skrtel verrà preso un quarto rinforzo. Aldilà di statistiche, analisi tecnico tattiche e pronostici, la domanda che ci si pone è la seguente: l’Atalanta è diventata più forte rispetto alla stagione precedente? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri che, attraverso un sondaggio su Instagram, hanno espresso la loro considerazione dopo le dovute mosse di mercato.

I DATI DEL SONDAGGIO POSTO AI TIFOSI DELL’ATALANTA

L’OPINIONE DEI TIFOSI DELL’ATALANTA SULLA SQUADRA – I sostenitori della Dea sono carichi per l’annata più importante di tutti i tempi, anche se il mercato, ovviamente, ha posto opinioni diverse. Nonostante tutto, i dati del sondaggio (attraverso il profilo social atalantino filidavi_disax) sono stati abbastanza chiari: l’80 per cento del popolo della Dea crede che l’Atalanta sia più forte rispetto all’annata del terzo posto, il restante 20% sostiene che si può fare di più. Staremo a vedere nelle prossime settimane se la rosa di Gian Piero Gasperini verrà ulteriormente rinforzata.