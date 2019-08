L’Atalanta si sta preparando alla grande per la nuova stagione calcistica 2019-2020, ma il calciomercato non è ancora finito. Gian Piero Gasperini ha sottolineato in maniera esplicita che manca ancora qualche pedina per completare la rosa sotto tutti i punti di vista.La storia del “vice-Ilicic” non è certamente una novità e nelle ultime ore si stanno pensando a tantissimi nomi per la Dea. Tra esperienza e promettente giovinezza, è riemerso un capitolo dal grande piacere: il fattore “mister X”. Certo, l’Atalanta ha comunque i suoi bilanci ma non è da escludere la ciliegina sulla torta visto quello che il calciomercato ha da offrire.

IL MERCATO E’ IL LUOGO DEI SOGNI PER I TIFOSI: PER L’ATALANTA UN COLPO DA CHAMPIONS – In un contesto come quello del calciomercato, i tifosi si aspettano sempre il grande colpo: stessa situazione per quanto concerne l’Atalanta. I nerazzurri hanno confermato l’intero blocco della stagione precedente, rinforzato i dovuti reparti ma manca ancora qualche tassello. Mister X? Opportunità possibile visti i nomi che circolano (da Verdi a Martinez) e che a livello economico non incidono tantissimo sui bilanci, ma sull’entusiasmo tutto il contrario (in positivo). Ovviamente qualcuno potrebbe pensare che siano discorsi basati su ipotesi fantacalcistiche, arrivando a sostenere che il vero “colpo” sia stato quello di non vendere i pezzi pregiati (cosa mai accaduta nella storia atalantina), ma analizzando il contesto sotto tutti i punti di vista non è da escludere qualche altro acquisto. Staremo a vedere nei prossimi giorni.