L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando alla grande sulla prossima stagione calcistica, annata dove sarà protagonista sia in Serie A che in UEFA Champions League (affrontata per la prima volta nella storia della società bergamasca). Siamo ancora nel periodo del calciomercato estivo e le squadre stanno ultimando molte operazioni di mercato: tra queste ovviamente c’è anche la Dea di Gian Piero Gasperini. Lo stesso mister di Grugliasco che ha ammesso che mancano determinate pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista. I bergamaschi non guardano soltanto in entrata, ma anche in uscita: soprattutto per quanto concerne i famosi prestiti per le giovani pedine.

CALCIOMERCATO ATALANTA: POSSIBILE CESSIONE IN PRESTITO

IL GIOCATORE DELL’ATALANTA MUSA BARROW IN PARTENZA – L’attaccante dell’Atalanta Musa Barrow non sta trovando spazio nella rosa di Gian Piero Gasperini, e la società ha deciso di cederlo in prestito (per farsi le ossa in una piazza dove può diventare un perno del reparto offensivo). Tra le tante squadre si è aggiunto anche il Cagliari di Rolando Maran come alternativa a Pavoletti. Staremo vedere più avanti se la situazione si evolverà.