CALCIOMERCATO ATALANTA: LA CAMPAGNA ACQUISTI CONTINUA – I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono pienamente concentrati sull’inizio della nuova stagione nerazzurra, annata dove l’Atalanta sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia, ma soprattutto la UEFA Champions League. Dopo il “no” di Diego Laxalt, il mercato della Dea continua e ci sono da valutare alcune dinamiche in uscita. Per esempio l’attaccante Musa Barrow è in procinto a lasciare Bergamo (in prestito). Ecco dove.

CALCIOMERCATO ATALANTA: OPERAZIONI IN USCITA

CALCIOMERCATO ATALANTA, MUSA BARROW AI SALUTI: ECCO LA DESTINAZIONE – L’attaccante gambiano Musa Barrow ha riscontrato che troverà poco spazio nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ed è per questo che la settimana scorsa, insieme al suo agente, ha parlato con la società (Sartori in primis). La decisione è stata chiara: prestito per crescere, ma soprattutto con l’obbiettivo di trovare quella continuità per esprimere al meglio il proprio talento. Il numero 99 atalantino fa gola soprattutto in Serie A, nella quale ci sono diversi club interessati. Tra i tanti è avanti il neo promosso Hellas Verona. I gialloblu sono i favoriti per portare a casa Musa, staremo a vedere se la trattativa si concluderà al meglio.