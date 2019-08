CALCIOMERCATO ATALANTA: I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono pienamente concentrati sulla prima sfida di campionato contro la SPAL, una partita apertissima sotto tutti i punti di vista. Se in quel di Zingonia si continua a lavorare sulla preparazione, la società bergamasca sta optando se comprare o meno l’ex pupillo del mister di Grugliasco Diego Laxalt. L’esterno del Milan, si è incontrato (insieme all’agente) con i dirigenti rossoneri a Casa Milan per parlare del futuro del ragazzo. La situazione è abbastanza chiara ed evidente: il ciclo milanese è arrivato al capolinea e il giocatore è alla ricerca di una nuova squadra.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LA SITUAZIONE DI DIEGO LAXALT

Calciomercato Atalanta: il momento giusto per dare il colpo definitivo? – Diego Laxalt è arrivato al capolinea con il MIlan e l’Atalanta sta a guardare. Tutto fatto visto il volere di Gian Piero Gasperini? Ancora no, la società nerazzurra sta valutando l’opzione migliore e soprattutto meno costosa. Non si hanno problemi di bilancio, ma la linea tracciata dagli orobici è chiara ed evidente: prestito (con o senza il diritto di riscatto). Staremo a vedere più avanti se i bergamaschi inizieranno una vera e propria trattativa.