CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta termina il suo ritiro in Inghilterra con una vittoria e due sconfitte. Dati che tendono ad evidenziare non solo il grande lavoro in fase offensiva (dove la Dea si è rinforzata con Ruslan Malinovskyi e Luis Muriel), ma anche le problematiche in difesa: cinque goal subiti in tre partite sono troppi per essere ignorati. Certo, le amichevoli sono tutto o niente, ma in queste circostanze urge mettere le mani avanti e trovare una soluzione ideale per compensare il problema. La conferma dell’intero blocco della retroguardia non basta e già l’allenatore Gian Piero Gasperini ha dichiarato esplicitamente che serve comprare qualcuno. La società bergamasca sta valutando alcune piste (Sergi Gomez e Ferrari), e nelle prossime ore potrebbe cominciare una trattativa proprio per acquistare il difensore del Sassuolo. Ecco i dettagli.



CALCIOMERCATO ATALANTA: TRATTATIVA IN CORSO PER IL DIFENSORE DEL SASSUOLO FERRARI

Nelle prossime ore l’Atalanta potrebbe trattare con il Sassuolo per il difensore Ferrari: obbiettivo già prefissato dopo la partenza di Gianluca Mancini (alla Roma per 26 milioni di euro dopo due anni in nerazzurro). Ovviamente può accadere di tutto, ma i nerazzurri hanno bisogno a tutti i costi per una pedina sulla retroguardia e quindi si andrà fino in fondo.