L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando alla grande sulla prossima stagione calcistica, annata dove sarà protagonista sia in Serie A che in UEFA Champions League (affrontata per la prima volta nella storia della società bergamasca). Siamo ancora nel periodo del calciomercato estivo e le squadre stanno ultimando molte operazioni di mercato: tra queste ovviamente c’è anche la Dea di Gian Piero Gasperini. Lo stesso mister di Grugliasco che ha ammesso che mancano determinate pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista. I bergamaschi non guardano soltanto in entrata, ma anche in uscita: soprattutto per quanto concerne i famosi prestiti per le giovani pedine.

IL POLACCO RECA PIACE ALLA SPAL DI SEMPLICI – Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Nuova Ferrara’, la SPAL di Leonardo Semplici ha puntato gli occhi sul giocatore dell’Atalanta Reca. Il ragazzo ha dimostrato del grande potenziale, ma non è riuscito a trovare lo spazio giusto per esplodere in maniera definitiva. I bianco azzurri vogliono un esterno per sostituire il partente Lazzari, la concorrenza è tanta, ma nelle prossime settimane ne sapremo di più sul futuro del polacco.