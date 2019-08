CALCIOMERCATO ATALANTA: LA SITUAZIONE IN USCITA – I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si stanno preparando al meglio per la nuova stagione, annata dove la Dea sarà protagonista soprattutto in UEFA Champions League (competizione affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina). Il pubblico è abbastanza carico, e il “boom” iniziale della campagna abbonamenti ne è la prova più chiara ed evidente. Il mister di Grugliasco ha sottolineato tante volte che mancano delle pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista: esplicitamente ha dichiarato che manca un vice-Ilicic (autore la stagione scorsa di un campionato strepitoso). Quando si parla di calciomercato, oltre agli acquisti, si pensa anche alle cessioni in prestito: costantemente ripetute nel corso degli anni per dare esperienza alle pedine più giovani che non trovano spazio in quel di Bergamo. Dopo Haas, alcune pedine potrebbero lasciare momentaneamente l’Atalanta. Ecco di chi si tratta.

CALCIOMERCATO ATALANTA: OPERAZIONI IN USCITA PER LA DEA DI GASPERINI

Calciomercato Atalanta: Musa Barrow e Reca nel mirino della SPAL – Questa domenica i nerazzurri affronteranno la SPAL di Leonardo Semplici, e proprio i ferraresi bussano alla porta della Dea per due pedine (attraverso ciò che è stato riportato su Calcio Atalanta): si tratta dell’attaccante Musa Barrow e dell’ala Reca. Staremo a vedere più avanti se si evolverà la situazione.