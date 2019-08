CALCIOMERCATO ATALANTA: LA SITUAZIONE ATTUALE – Dopo la vittoria contro la Spal, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini riparte dalle sue certezze per portare a casa altri tre punti stagionali: il prossimo avversario è il Torino di Walter Mazzarri (squadra assolutamente da non sottovalutare). Se i nerazzurri stanno lavorando sul campo, la società si sta occupando alla grande di tutti quei particolari che sembrano scontati, ma allo stesso sono decisivi per far crescere il club sotto tutti i punti di vista: si sta parlando ovviamente del calciomercato. Dopo l’arrivo di Muriel, Malinovskyi, Skrtel e (in queste ore) l’esterno Arana, si continua a parlare di un vice Ilicic e il nome di Simone Verdi comincia ad intensificarsi.

CALCIOMERCATO ATALANTA: RITORNA SIMONE VERDI

CALCIOMERCATO ATALANTA: CI SONO POSSIBILITA’ PER PRENDERE SIMONE VERDI? – L’attaccante del Napoli è arrivato al capolinea con la squadra partenopea, ma allo stesso tempo fa gola a tante squadre. Tra queste c’è anche l’Atalanta che, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha ricevuto l’ok per andare a prendere il ragazzo. Sarà una battaglia per l’ex giocatore del Bologna visto l’interessamento del Torino, ma mai dire mai (Malinovskyi insegna). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.