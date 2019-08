Calciomercato: Lukaku ha detto si alla Juventus

Il Napoli punta forte su Icardi e Lukaku è pronto ad indossare i colori bianconeri anche se manca ancora l’accordo tra Bybala e il Manchester United. La Roma batte la pista Higuain.

Il calciomercato sembra ruotare tutto intorno agli attaccanti e anche se la firma di Lukaku per la Juventus sembra sempre più vicina sarà necessario che l’argentino Dybala si accordi con il Manchester United.

Intanto la Roma corteggia Higuain, trasferimento che consentirebbe all’Inter di concludere l’affare Dzeko e l’Inter stessa che sta cercando di accelerare per Cavani cui ha offerto – come scrive repubblica.it – un triennale da 9 milioni a stagione.

Non trascuriamo il Napoli che si sta concentrando su Icardi e Lozano alla luce dell’allontanamento sia di James Rodriguez che di Pepé. La Lazio pensa sempre più insistentemente al ritorno in Italia di Llorente (svincolato) e il Verona si sta concentrando su Simeone che la Fiorentina potrebbe sostituire con Balotelli.

Tutto concluso ormai per Leao al Milan, Kean all’Everton e Defrel al Cagliari.

Particolare attenzione al mercato che sta conducendo la Fiorentina che, dopo gli arrivi di Boateng e Lirola, discute con l’Inter il ritorno in viola di Borja Valero e prova a piazzare il grande colpo: Nainggolan!

La Roma nel frattempo cerca anche un difensore centrale: il preferito rimane Alderweireld del Tottenham, ma interessanti alternative sono rappresentate da Loren del Liverpool e Lucas verissimo del Santos.