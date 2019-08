Calendario Atalanta: Serie A 2019/2020

L’Atalanta, rivelazione dello scorso campionato, è pronta all’inizio della nuova stagione.

Dopo il quarto posto ottenuto davanti al Milan, che ha portato alla qualificazione in Champions League, la squadra allenata da Gasperini ha voglia di riconfermarsi.

L’inizio è abbastanza agevole a Ferrara. L’esordio in casa avverrà subito dopo contro il Torino alle prese in questi giorni con i preliminari di Europa League.

Il primo “Big mMatch” alla quinta giornata contro la Roma, poi alla decima contro il Napoli, alla 13esima contro la Juventus, alla 17esima contro il Milan.

L’ultimo incontro stagionale avverrà al Gewiss Stadium di Bergamo contro la nuova Inter di Antonio Conte.

Il Calendario

1 SPAL – ATALANTA – 25/08/2019 – 20:45 PAOLO MAZZA – Ferrara

2 ATALANTA – TORINO – 01/09/2019 – 20:45 ENNIO TARDINI – Parma

3 GENOA – ATALANTA – 15/09/2019 – LUIGI FERRARIS – Genova

4 ATALANTA – FIORENTINA – 22/09/2019 – ENNIO TARDINI – Parma

5 ROMA – ATALANTA – 25/09/2019 – OLIMPICO – Roma

6 SASSUOLO – ATALANTA – 29/09/2019 – MAPEI STADIUM – Reggio Emilia

7 ATALANTA – LECCE – 06/10/2019 – GEWISS STADIUM – Bergamo

8 LAZIO – ATALANTA – 20/10/2019 – OLIMPICO – Roma

9 ATALANTA – UDINESE – 27/10/2019 – GEWISS STADIUM – Bergamo

10 NAPOLI – ATALANTA – 30/10/2019 – SAN PAOLO – Napoli

11 ATALANTA – CAGLIARI – 03/11/2019 – GEWISS STADIUM – Bergamo

12 SAMPDORIA – ATALANTA – 10/11/2019 – LUIGI FERRARIS – Genova

13 ATALANTA – JUVENTUS – 24/11/2019 – GEWISS STADIUM – Bergamo

14 BRESCIA – ATALANTA – 01/12/2019 – MARIO RIGAMONTI – Brescia

15 ATALANTA – HELLAS VERONA – 08/12/2019 – GEWISS STADIUM – Bergamo

16 BOLOGNA – ATALANTA – 15/12/2019 – RENATO DALL’ARA – Bologna

17 ATALANTA – MILAN – 22/12/2019 – GEWISS STADIUM – Bergamo

18 ATALANTA – PARMA – 05/01/2020 – GEWISS STADIUM – Bergamo

19 INTER – ATALANTA – 12/01/2020 – GIUSEPPE MEAZZA – Milano