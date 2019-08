Calendario Napoli: tutte le giornate e i big match degli azzurri di Ancelotti

Calendario Napoli. Nella giornata di lunedì 29 luglio è stato sorteggiato il Calendario della nuova Serie A 2019-2020 che prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto. In questa stagione gli slot per quanto riguarda gli orari saranno i seguenti: sabato ore 15; sabato ore 18; sabato ore 20.45; domenica ore 12.30; tre match domenica ore 15: domenica ore 18; domenica ore 20.45; lunedì ore 20.45 (in alcuni casi si giocherà il venerdì alle ore 20.45). In sostanza la divisione degli orari è uguale a quella della passata stagione con la differenza che gli anticipi e i posticipi serali saranno alle ore 20.45 anzichè alle ore 20.30. Come per la passata stagione è confermata la divisione televisiva tra Sky e Dazn con quest’ultima che avrà a disposizione i seguenti slot in termini di orario: sabato ore 20.30; domenica ore 12.30 e un match della domenica alle ore 15. I primi due turni di campionato, complice il gran caldo, verrà disputato in notturna alle ore 20.45 con due anticipi al sabato (uno alle ore 18) e un anticipo alla domenica alle ore 18. Tre saranno i turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile), quattro saranno le soste per le nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo), verrà abolito il Boxing Day con il ripristino della sosta invernale (il campionato sarà fermo dal 29 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020). Andiamo ad analizzare adesso il calendario del Napolo allenato da Carlo Ancelotti.

Calendario Napoli, si parte da Firenze

Il Napoli di Carlo Ancelotti farà il suo esordio nella nuova Serie A dall’ Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina nel nuovo patron Rocco Commisso. Ecco una sintesi dei big match e delle gare più importanti dei partenopei in questa stagione. Alla 2.a giornata (01/09/2019-26/01/2020) i partenopei saranno impegnati ancora in trasferta all’ Allianz Stadium di Torino contro la Juventus nel primo big match della Serie A (in questo turno si giocherà anche Lazio-Roma). Alla 3.a giornata (15/09/2019-02/02/2020) avverrà l’esordio nel rinnovato San Paolo contro la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Nel primo turno infrasettimanale della stagione (25/09/2019-16/02/2020) il Napoli affronterà il Cagliari sempre al San Paolo. Alla 7.a giornata (06/10/2019-01/03/2020) il Napoli sarà impegnato all’ Olimpico di Torino contro i granata (in questo turno si giocherà anche Inter-Juventus). Alla 10.a giornata (30/10/2019-22/03/2020) il Napoli ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre all’ 11.a giornata (03/11/2019-05/04/2020) il Napoli sarà ospite della Roma di Fonseca allo stadio Olimpico e alla 13.a giornata (24/11/2019-19/04/2020) ci sarà Milan-Napoli a San Siro. Alla 18.a giornata (05/01/2020-17/05/2020) allo stadio San Paolo il Napoli ospiterà l’Inter, mentre nella 19.a ed ultima giornata (12/01/2020-24/05/2020) il Napoli chiuderà il proprio campionato contro la Lazio.

Calendario Napoli, ecco l’elenco di tutte le 38 giornate di campionato

1.a giornata: Fiorentina-Napoli

2.a giornata: Juventus-Napoli

3.a giornata: NAPOLI-Sampdoria

4.a giornata: Lecce-Napoli

5.a giornata: NAPOLI-Cagliari

6.a giornata: NAPOLI-Brescia

7.a giornata: Torino-Napoli

8.a giornata: NAPOLI-Verona

9.a giornata: Spal-Napoli

10.a giornata: NAPOLI-Atalanta

11.a giornata: Roma-Napoli

12.a giornata: NAPOLI-Genoa

13.a giornata: Milan-Napoli

14.a giornata: NAPOLI-Bologna

15.a giornata: Udinese-Napoli

16.a giornata: NAPOLI-Parma

17.a giornata: Sassuolo-Napoli

18.a giornata: NAPOLI-Inter

19.a giornata: Lazio-Napoli

20.a giornata: NAPOLI-Fiorentina

21.a giornata: NAPOLI-Juventus

22.a giornata: Sampdoria-Napoli

23.a giornata: NAPOLI-Lecce

24.a giornata: Cagliari-Napoli

25.a giornata: Brescia-Napoli

26.a giornata: NAPOLI-Torino

27.a giornata: Verona-Napoli

28.a giornata: NAPOLI-Spal

29.a giornata: Atalanta-Napoli

30.a giornata: NAPOLI-Roma

31.a giornata: Genoa-Napoli

32.a giornata: NAPOLI-Milan

33.a giornata: Bologna-Napoli

34.a giornata: NAPOLI-Udinese

35.a giornata: Parma-Napoli

36.a giornata: NAPOLI-Sassuolo

37.a giornata: Inter-Napoli

38.a giornata: NAPOLI-Lazio

In maiuscolo i match in casa