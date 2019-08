CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è intenzionata a fare le cose in grande; soprattutto per quanto concerne l’avventura in UEFA Champions League. Il mister di Grugliasco ha dichiarato esplicitamente che mancano ancora due pedine (un vice Josip Ilicic e un degno sostituto del partente Gianluca Mancini: approdato alla Roma per la cifra di 26 milioni di euro), però la strada è quella giusta. Oggi, verso le 16, sono stati pubblicati attraverso il sito ufficiale della squadra bergamasca (atalanta.it), i prezzi per gli abbonamenti 2019-20: l’obbiettivo è quello di battere il record targato 1984/1985 (all’epoca del ciclo della famiglia Bortolotti con Cesare al comando).



UN PUBBLICO DA DEA PER LA STAGIONE PIU’ IMPORTANTE DELLA STORIA – Dopo l’ultima annata spettacolare con tanto di terzo posto in classifica, i tifosi dell’Atalanta non vedono l’ora di poter riscrivere ancora una volta la loro storia: dal quarto posto alle trasferte europee fino ad arrivare alla UEFA Champions League. Una stagione da “Dea” come questa ha bisogno di un pubblico pronto a sostenere la sua squadra più che mai: soprattutto nei momenti più difficili dove, in altre piazze, è facile “gettare la spugna” ma a Bergamo è diverso: conta solo la maglia sudata sempre. Per un popolo che ha sempre scalato montagne altissime è arrivato il momento di volare, in alto, dove ci sono le stelle.