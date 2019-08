CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA: La Curva Nord nerazzurra, attraverso la pagina Facebook “Sostieni la Curva” ha risposto al comunicato emanato dalla società Atalanta sulla polemica abbonamenti. Ecco le parole del tifo caldo atalantino.



CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA 2019-20: LA RISPOSTA DELLA CURVA NORD NERAZZURRA AL PRESIDENTE ANTONIO PERCASSI

CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA: LA CURVA RISPONDE – “Partiamo da Chievo-Atalanta: disputata il 21 ottobre 2018. Eravamo a pochi punti dalla zona retrocessione e da quella vittoria cominciò il nostro campionato. Una vittoria dell’Atalanta, il mister, la squadra in campo, la società presente e attenta, 3500 atalantini al seguito. Con grande felicità apprendiamo della lettera del Presidente Percassi che presta maggiore attenzione alle famiglie ed ai giovani Atalantini in questa campagna abbonamenti. Una grande dimostrazione di dialogo ed attenzione che la società possiede, nessuno ha mai messo in discussione la passione e la professionalità, abbiamo mosso delle critiche su alcuni aspetti che alla Tifoseria non sono piaciuti, l’Atalanta ci ha ascoltati ed ha rimediato. NON SIAMO SUL LIBRO PAGA DI NESSUNO, quindi possiamo criticare quando le cose non ci piacciono ed elogiare quando qualcuno mette il bene della Dea davanti a tutto. Questo ne siamo sicuri sarà un altro momento da cui ne usciremo più forti e uniti di prima A GUARDIA DI UNA FEDE CURVA NORD BERGAMO”.