Catania-Cagliari, derby delle isole. Continuano i test amichevoli in vista dell’inizio dei vari campionati. Venerdì 8 agosto, alle ore 20.30, scenderanno in campo il Catania di Andrea Camplone e il Cagliari di Rolando Maran. I rossazzurri siciliani hanno già giocato un incontro ufficiale, battendo per 3-0 il Fanfulla nel primo turno di Coppa Italia. Per il Cagliari sarà l’ottava amichevole estiva. Il bilancio del precampionato dei sardi fino ad ora parla di 3 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta. C’è grande entusiasmo intorno al Cagliari, grazie sopratutto agli acquisti di Nainggolan dall’Inter e di Nandez dal Boca Juniors. Gli uomini di Maran esordiranno in campionato contro il Brescia, match fissato per le ore 20.45 di domenica 25 agosto. L’esordio nella Serie A 2019/2020 sarà contro la squadra dell’ex presidente rossoblu Massimo Cellino.

Catania-Cagliari, come seguire il match in tv e streaming

Catania-Cagliari, info tv e streaming. Si gioca allo stadio Angelo Massimino di Catania. I rossazzurri dovrebbero esordire nel campionato di Serie C il prossimo 25 agosto in trasferta contro l’Avellino. Il condizionale è d’obbligo perché il calendario del Girone C di Serie C è in attesa di capire il suo futuro. L’Audax Cerignola dovrebbe essere ripescato dando vita ad un girone a 21 squadre, con relative modifiche per il calendario. Per quanto riguarda il match tra Catania e Cagliari al momento non è prevista alcuna copertura televisiva, così come per lo streaming. In attesa di capire se ci saranno novità bisognerà affidarsi ai canali social ufficiali delle due squadre per avere aggiornamenti sulla partita.

Catania-Cagliari non si affrontano dal 2014. Si trattava di una gara di Coppa Italia, vinsero i sardi per 2-0. Il Catania non batte il Cagliari in casa dal 1° maggio 2011, un 2-0 firmato da Bergessio e Silvestre. Di contro i sardi non vincono in Sicilia dal 4 dicembre 2011, 1-0 firmato dalla rete di Ibarbo. Calcio d’inizio del match è in programma alle ore 20.30 di venerdì 8 agosto.