Catanzaro-Casertana, si fa sul serio. Primo turno della Coppa Italia 2019/2020. Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, ore 19, scenderanno in campo i padroni di casa di Gaetano Auteri e la Casertana di Ciro Ginestra. Le due squadre parteciperanno al prossimo campionato di Serie C, entrambe inserite nel Girone C. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Queste fino ad ora le operazioni di mercato delle due squadre: Catanzaro, Acquisti: Urso (Virtus Entella), Mangni (Atalanta), Risolo (svincolato), Calì (Atalanta), Di Livio (Roma), Martinelli (svincolato), Nicastro (Ternana), Mittica (svincolato), Adamonis (Lazio). Cessioni: Furlan (Catania), Iuliano (Potenza), Van Rasenbeeck (Rimini), Pambianchi (V. Francavilla). Casertana, Acquisti: Laaribi (Rende), Crispino (Siracusa), Starita (svincolato), Zivkov (svincolato), Caldore (svincolato), Origlia (Frosinone), Lame (svincolato), Longo (svincolato), Galluzzo (Castrovillari), Cavallini (svincolato), Varesanovic (Udinese), Clemente (svincolato), Lezzi (svincolato), Adamo (svincolato). Cessioni: Blondett (risoluzione consensuale), Cigliano (Rimini), Avella (ACR Messina).

Catanzaro-Casertana, come seguire il match in tv e streaming

Catanzaro-Casertana, info tv e streaming. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva per il match, neanche per quanto riguarda internet con lo streaming. Non resta che seguire la partita sui canali social delle due squadre per rimanere aggiornati sull’andamento del risultato. Le due squadre si sono affrontate anche nella passata stagione di Serie C, vittoria all’andata per la Casertana per 2-1. Al ritorno successo delle aquile calabresi per 3-2. I falchetti campani non vincono sul campo del Catanzaro dal settembre 2015, un 1-0 firmato dal gol decisivo di De Angelis.

Non solo Catanzaro-Casertana, ecco gli altri match in programma il 4 agosto per il primo turno di Coppa Italia:

Triestina-Cavese

Pro Patria-Matelica

Francavilla-Novara (3 agosto)

Reggina-Vicenza (6 agosto)

Siena-Mantova

Monza-Alessandria

Ravenna-Sanremese

Arezzo-Turris

FeralpiSalò-Adriese

Catanzaro-Casertana

Imolese-Sambenedettese

Pro Vercelli-Rende (3 agosto)

Piacenza-Viterbese

Catania-Fanfulla

Carrarese-Fermana

Monopoli-Ponsacco

Sudtirol-Fasano

Potenza-Lanusei

Il secondo turno della Coppa Italia 2019/2020 verrà disputato nel weekend del 10-11 agosto e vedrà impegnate anche le squadre di Serie B.