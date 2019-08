Celta Vigo-Real Madrid: streaming e diretta tv su Dazn. Dove vedere il match di Liga oggi 17 agosto ore 17:00

Il Barcellona sconfitto, l’Atletico Madrid che gioca domani sera. Celta Vigo-Real Madrid è l’occasione più ghiotta per i blancos per partire come la più in forma tra le big. Da una parte Zidane, tornato in panchina al termine dell’ultima stagione, dovrà riuscire a riscattare un’annata disastrosa per gli standard del Real. Dall’altra Francisco Escriba, subentrato a Miguel Cardoso nel marzo scorso, dovrà centrare la seconda salvezza consecutiva. L’anno scorso il Celta si è salvato aritmeticamente solo all’ultima giornata. Nella prima sfida tra Zidane e Escriba, il Real ha vinto 2-0 con i gol di Isco e Bale.

il preaseason del Real Madrid

Florentino Perez vuole tornare a vincere anche senza Ronaldo. Ecco che allora in estate sono usciti molto milioni dalle casse della società: 100 milioni sono volati a Londra per l’acquisto di Hazard, 60 sono stati girati in Germania per garantirsi le prestazioni di Jovic (stella dell’ultima Europa League con l’Eintracht) ed altri 150 divisi, più o meno in maniera equa, per l’acquisto di Militao, Mendy e Rodrygo. Nel capitolo cessioni, oltre ai prestiti di giovani tra cui Ceballos e Odeggard, ci sono il riscatto da parte del Chelsea di Kovacic per 45 milioni, i 30 milioni dell’Atletico per Llorente ed i 20 per Hernandez dal Milan e per De Tomas dal Benfica. Il pre stagione è stato abbastanza disastroso per i blancos: 3 sconfitte, 2 vittorie e 2 pareggi decisi ai rigori. In più, la pesante sconfitta per 7-3 nel derby con l’Atletico. Zidane sicuramente sa che la stagione è qualcosa di diverso dalle amichevoli. Celta Vigo-Real Madrid è la prima occasione da sfruttare per mostrare il proprio valore.

il preseason del Celta Vigo

Per il celta, un nome importante in entrata ed uno in uscita. Dal Barcellona è arrivato Denis Suarez (pagato 12 milioni), al Valencia è andato Maxi Gomez per 14,50 milion. L’uomo a sorpresa arriva dal Genk, è stato pagato 8 milioni ed è un difensore centrale. Joseph Aidoo ha 23 anni ed è un giocatore ancora da scoprire per i più. Per il Celta, grande tournee di amichevoli: vittoria contro il CD Lugo, il Lille e l’Union Berlino, sconfitta con il Tenerife e con la Lazio per 2-1. In Celta Vigo-Real Madrid sarà difficile rialzarsi dal filotto di sconfitte maturato nelle ultime due partite.

Celta Vigo-Real Madrid: probabili formazioni

Per i padroni di casa subito titolari Suarez e Aidoo, oltre alla stella Iago Aspas. Escriba sceglie, invece, di non mandare in campo Santi Mina, tornato dopo quattro stagioni al Mestalla. Per Zidane in Celta Vigo-Real Madrid nessuna sorpresa: Hazard in campo dall’inizio, Jovic, Bale e James in panchina.

Celta Vigo (4-4-2): Blanco; Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Mendez, Lobotka, Beltran, Denis Suarez; Iago Aspas, Gabriel Fernandez. All: Francisco Escriba.

Real Madrid (3-5-2): Courtois, Varane, Sergio Ramos, Militao; Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Hazard, Benzema. All: Zinedine Zidane

Celta Vigo-Real Madrid: dove vedere

Alle 17.00 allo stadio “Estadio de Balaidos” di Vigo scenderanno in campo Celta e Real. Negli ultimi 13 precedenti sono arrivate 10 vittorie del Real Madrid e negli ultimi 6 precedenti a Vigo c’è stata una media di 3,5 gol a partita. Tutti i riflettori saranno puntati sul debutto in liga di Hazard, ma i pensieri andranno anche alla difesa blancos troppo scricchiolante in amichevole. Il match sarà trasmesso in 166 paesi in tutto il mondo. Da noi, in Italia, sarà possibile vederlo solo su Dazn. Quindi il match si potrà vedere su telefono, computer o altri dispositivi mobili e tv.