Chiesa-Inter, i nerazzurri vogliono beffare la Juventus come con Lukaku?

Quest’estate è stata senz’altro caratterizzata dalla sfida di calciomercato tra Juventus e Inter. Al momento, i nerazzurri stanno conducendo per 1-0 sugli scontri diretti. Infatti la squadra allenata da Antonio Conte è riuscita a soffiare ai bianconeri Romelu Lukaku, approdato all’Inter dal Manchester United per 65 milioni di euro più bonus. I bianconeri potrebbero ora acquistare Icardi proprio dall’Inter, ma il nome del belga era nella lista di Paratici da molto tempo e lo è pure quello di Federico Chiesa.

La forte ala della Fiorentina, piace a entrambi i club che però non hanno ancora sferrato il colpo decisivo per strapparlo ai viola di Commisso. Il giovane è seguito da vari club europei e il prezzo è certamente salato. La volontà di Commisso è quella di non cedere il 21enne, almeno per questa stagione, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero chiudere al più presto l’operazione, presentando un offerta che difficilmente il presidente italoamericano della Fiorentina rifiuterebbe. Pur di vincere ancora una volta il derby di mercato con la Juventus, l’Inter sarebbe disposta a versare sul conto della società toscana ben 70 milioni di euro. Cifra addirittura più alta di quella sborsata per Lukaku. Un azzardo? Per molti si ma le qualità e l’età del giocatore sono tali da poter giustificare questa eventuale follia del club di Suning.