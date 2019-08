Chiesa, la Juventus insiste. Incontro con l’ agente, ma la Fiorentina….

Continua il pressing della Juve su Chiesa. Dopo l’ arrivo di Ribery a Firenze, la società bianconera spera che I viola possano ammorbidire le proprie pretese, lasciando partire il gioiellino classe ’97, ed esaudire le sue richieste.

Chiesa ha infatti piú volte espresso la volontà di approdare a Torino, senza peró incontrare la disponibilità di Commisso a cederlo.

Nella giornata di mercoledí, sarebbe avvenuto un incontro tra Paratici e Fali Ramadani, che cura gli interessi del ragazzo, per comprendere se vi siano immagini per riaprire la trattativa.

La Fiorentina peró resta inamovibile sulla propria posizione. Chiesa, nelle intenzioni di Commisso, deve rappresentare il futuro della Fiorentina, e non v’ è possibilità che lasci il capoluogo toscano durante la questa stagione.

Per cederlo, Commisso era arrivato a chiedere 70 milioni ai bianconeri. Una cifra che la Juve non ha voluto spendere, e che ha condotto le due società ad uno scontro frontale, fatto di reciproche accuse, e che è culminati nella decisione di Commisso di chiudere qualsiasi spiraglio per l’ approdo di Chiesa a Torino.

L’ arrivo di Ribery, e le voci su un altro esterno sinistro come Suso, avevano fatto sperare Paratici al fine di mettere a segno il colpo, ma, durante l’ incontro con Ramadani, il DS ha incassato un nuovo no.

Le cose potrebbero cambiare il prossimo anno, nel caso la viola non riuscisse a qualificarsi in Europa, mentre per ora rimane a disposizione di Montella, che potrà cosí contare su due alternative di qualità come Chiesa e Ribery, sulla fascia sinistra.