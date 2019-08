Chievo-Empoli streaming e Diretta Tv gratis: Dove vedere il match 30 Agosto

E’ Chievo-Empoli la partita che aprirà la seconda giornata di Serie B.

Le due squadre arrivano da due risultati differenti e quindi con stati d’animo opposti, anche se c’è da considerare che le squadre affrontate all’esordio hanno qualità e obiettivi completamente differenti.

Il Perugia, che ha sconfitto il Chievo per 2-1 si è rinforzata molto durante questo mercato e punta forte alla promozione in Serie A.

La Juve Stabia, sconfitta invece per 2-1 dall’Empoli, punta ad un campionato più modesto, con lo scopo principale della salvezza.

Come arrivano le due squadre

L’Empoli arriva rafforzata dalla vittoria all’esordio, ed essendo una squadra che punta alla promozione diretta in serie A, farà di tutto per vincere contro una sua diretta concorrente.

Il Chievo ha dalla sua sicuramente la voglia di riscattare la sconfitta maturata in trasferta davanti al suo pubblico, contro una della squadre più accreditate alla vittoria del campionato.

Possiamo parlare quindi di big match di Serie B.

Ecco dove vedere la Diretta Tv e Streaming gratis e le probabili formazioni

Chievo-Empoli: probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Semper; Brivio, Rigione, Laverbe, Bertagnoli, Vignato, Esposito, Giaccherini, Pucciarelli, Meggiorini, Dordevic. Allenatore: Marcolini

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec, Dezi, Stulac, Bandinelli, Laribi, Moreo, Mancuso. Allenatore: Bucchi

Diretta tv e streaming gratis

Chievo-Empoli si giocherà Venerdì 30 Agosto alle 21.00

La partita sarà trasmessa in:

Diretta Tv: Rai

Diretta Streaming: RaiPlay e DAZN (Segui Chievo-Empoli in diretta streaming su DAZN)