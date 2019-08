Il drammatico quanto soddisfacente epilogo della scorsa stagione del Cittadella, servirà agli uomini di Venturato per partire alla grande in questa annata di Serie B. I veneti hanno accarezzato il sogno Serie A per la prima volta, disputando lo scorso anno la migliore stagione della storia del club. Dopo aver eliminato lo Spezia e il Benevento ai play off, la finale veneta contro il Verona ha sancito la sconfitta – clamorosa – del Cittadella, che nonostante il 2-0 dell’andata, non è riuscito ad approdare nell’elite del calcio italiano.

C’è voluto molto tempo per smaltire la delusione, e le amichevoli estive in vista del 2019/20, non sono state proprio soddisfacenti. Quattro sconfitte su sei match pre-campionato sono tante, ma il sorriso è tornato con gli impegni ufficiali. Infatti, sono arrivate le convincenti vittorie in Coppa Italia su Padova e Carpi. Ciò testimonia come la squadra sia pronta anche quest’anno all’assalto Serie A. L’amichevole di domani contro la Clodiense – club che milita in Serie D – sarà importantissima per valutare calciatori che hanno giocato di meno in queste ultime uscite. Impressiona lo stato ti forma dei vari Iori, Celar e Diaw, indiavolati in questo pre-campionato ma che forse verranno tenuti a riposo domani. Calcio d’inizio mercoledì 21 agosto, ore 17.

Cittadella-Clodiense, diretta tv e streaming, Dove vedere amichevole 21 agosto

L’amichevole Cittadella-Clodiense, in programma mercoledì 21 agosto alle ore 17, non è al momento disponibile per la diretta tv in nessuna rete televisiva. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming, consigliamo di visitare periodicamente le pagine Facebook di entrambi i club. Eventuali aggiornamenti potrebbero essere disponibili all’interno delle pagine ufficiali.