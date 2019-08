Cittadella-Spezia: Dove vedere il match in Diretta Tv e Streaming

Domenica 24 Agosto alle 21.00 scenderanno in campo Cittadella e Spezia per la partita valevole per la prima giornata di Serie B 2019/2020.

Il Cittadella arriva da un settimo posto conquistato nella scorsa stagione e lo Spezia, conquistando lo stesso punteggio della squadra veneta l’ha preceduta di una posizione grazie alla differenza reti e agli scontri diretti.

Insomma una partita aperta a qualsiasi risultato e con un finale ancora tutto da scrivere. Ma vediamo come arrivano le due squadre:

Breve analisi

Il Cittadella, che ha battuto in Coppa Italia nell’ordine Padova e Carpi, affronterà nel mese di dicembre la Fiorentina. Il mister Venturato, pensa giustamente però all’esordio in campionato, affermando la volontà di verticalizzare creando diverse occasioni a partita e ribadendo il desiderio di approdare il Serie A, ma senza pensarci troppo.

Per quanto riguarda lo Spezia, fresco dell’acquisto del giovane portiere Scuffet, dopo aver battuto per 5-0 la Pro Patria, si è dovuto arrendere al Sassuolo. Insomma una motivazione in più per fare bene riscattandosi nella partita di domenica.

Dove vedere Cittadella Spezia

Cittadella-Spezia ore 21.00 il 25/08/2019

Stadio: Piercesare Tombolato

Diretta Tv e Streaming: Dazn (Segui live e in esclusiva Cittadella-Spezia su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

I biglietti vanno dai 70 euro della Tribuna Vip autorità ai 14 della curva. Ci sono diversi sconti per i minorenni.