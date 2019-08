Nella giornata di ieri non ci sono state vere e proprie sorprese,infatti

nelle 15 partite disputate , solo in due casi la squadra di casa non ha superato il turno e più precisamente, il Feralpisalò espugna il campo dell’Adriese(1 a 0), mentre il Mantova batte il Siena (2 a 0)dopo una partita molto nervosa; in tutti gli altri incontri, vittorie casalinghe del Sudtirol, della Carrarese, Ravenna, Piacenza, Monza, Propatria, Catanzaro ,Triestina, Catania, Imolese, Monopoli, Arezzo e Potenza, mentre nelle 2 partite di sabato 3 agosto, sia la Virtus Francavilla che la ProVercelli, hanno tenuto il fattore campo, battendo rispettivamente Novara e Rende.

Non ce l’ha fatta a passare il turno il piccolo ma allo stesso tempo grande Lanusei, al suo debutto nel calcio professionistico, dove ha dovuto cedere il passo al più quotato Potenza, resistendo un ora e sfiorando il goal con Caruso nel primo tempo,ricordando che gli ogliastrini militano nel girone G della serie D, dove lo scorso anno, sfiorarono una promozione storica in Lega Pro, che dovette arrendersi solo nello spareggio finale di Rieti contro l’Avellino, dopo un campionato esaltante ed entusiasmante.

Fra le partite più pirotecniche sicuramente spicca il match tra Imolese e Sambenedettese, terminato 3 a 3 dopo i tempi supplementari ( 2 a 2 nei tempi regolamentari) e finita poi per 4 a 3 ai calci di rigore a favore degli imolesi, così come la partita tra SudTirol e Città di Fasano, che ha visto i padroni di casa stravincere per 4 a 2.

Anche a Catanzaro lo spettacolo è stato assicurato con un ampio margine, in quanto i calabresi hanno avuto la meglio sulla Casertana per 4 a 1 dopo i tempi supplementari ( 1 a 1 dopo i tempi regolamentari).

Risultati : Sudtirol-Città di Fasano 4 a 2 ,reti 8vo.min p.t. Morosini , al 54s.t. Romero ,al 63mo.Corvino per il Città Di Fasano;

al 73mo Ierardi , Corvino per il Città di Fasano all’83mo ,chiude Mazzocchi all’89mo.per il Sudtirol.

Adriese- FeralpiSalò 0 a 1 rete di Scarsella al 53mo del s.t.

Carrarese – Fermana 5 a 4 dopo i calci di rigore ,terminata ai tempi regolamentari 1 a 1. In goal vanno

Cornini per la Fermana al 24mo del p.t. e Valente per la Carrarese al 64mo del s.t.

Ravenna – Sanremese 1 a 0 rete di Raffini all’8vo min. del primo tempo.

Piacenza – Viterbese terminata 3 a 2 dopo i calci di rigore ,mentre i supplementari si sono chiusi sull’1 a 1 con reti di Svidercoschi al 94mo p.t.s. ,e per la Viterbese Sylla al 97mo p.t.s.

Monza -Alessandria 2 a 0 marcatori Iocolano al 16mo. del p.t. e Brighenti al 33mo del p.t.

Propatria -Matelica 1 a 0 rete di Defendi al 72mo del s.t.

Catanzaro – Casertana 4 a 1 dopo i tempi supplementari, termine della partita 1 a 1 dopo i tempi regolamentari ,marcatori Cali per il Catanzaro al 48mo del s. t.

Cavallini per la Casertana all’84mo del s. t. ,doppietta di Nicastro al 94mo del p.t.s. e al 109mo del s.t.s., Kanoute per il Catanzaro al 103mo s.t.s..

Triestina – Cavese 3 a 1, marcatori Granoche all’8vo e al 17mo del p.t. su rigore ,per la Cavese El Ouazni al 43mo del p.t.

firma il tris per i friulani Ferretti all’86mo del s.t.

Catania – Fanfulla 3 a 0, marcatori Di Piazza al 13mo del p.t. ,Sarno al 42mo. del p.t. e Curiale al 79mo del s.t.

Imolese – Sambenedettese 4 a 3 dopo i calci di rigore , 2 a 2 dopo i tempi regolamentari e 3 a 3 dopo i supplementari .

Per la Sambenedettese Cernigoi al 26mo del p.t. ,per l’Imolese Tentoni al 51mo del s.t., e Padovan al 59mo del s.t. ,pareggio della Sambenedettese con Rapisarda al 64mo del s.t. ,Latte lath per L’Imolese al 102mo del primo tempo supplementare,nuovo impatto della Sambenedettese con Cernigoi al 113mo del s.t.s. su rigore.

Monopoli -Ponsacco 4 a 1 ,marcatori per il Monopoli al terzo min. De F.C. ,all’8vo e al 35mo min.del primo tempo Donnarumma D. ,per il Ponsacco accorcia Tehe al 20mo del p.t. , e Cuppone al 77mo del s.t. chiude per i pugliesi.

Siena – Mantova 0 a 2, Scotto al 40mo del p.t. su rigore, Guccione al 55mo del s. t.

Arezzo -Turris 1 a 0 , Belloni al 58mo del s.t.

Potenza – Lanusei Calcio 2 a 0 ,Longo al 60mo del s.t., Ferri all’ 81mo del s. t.

Virtus Francavilla – Novara ( giocata sabato) 2 a 1 , Vazquez al nono minuto del p.t. per il Francavilla, Bellich per il Novara al 20mo del p. t. , Nunzella al 78mo del s.t. decide la sfida.

Pro Vercelli – Rende 2 a 0 (giocata sabato)dopo i tempi supplementari Volpe al 110mo del s.t.s., Azzi al 114 s.t.s.

Accoppiamenti del prossimo turno dell’ 11/ 08/2019 : Perugia- Triestina

Spezia- Propatria

Cremonese -V. Francavilla

Pescara- Mantova

Benevento- Monza

Livorno- Carpi

Cittadella -Padova

Chievo- Ravenna

Crotone- Arezzo

Pordenone- F. Salò

Salernitana- Catanzaro

Juve Stabia- Imolese

Ascoli- Pro Vercelli

Trapani- Piacenza

Venezia- Catania

Frosinone- Carrarese

Cosenza- Monopoli

Entella- S. Tirol

Pisa- Potenza