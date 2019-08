Nel turno domenicale di Coppa Italia, le sorprese giungono dal campo di Perugia, che dopo i supplementari, supera il Brescia di Corini per 2 a 1(consolatosi con l’arrivo di Balotelli), mentre l’altra sorpresa è della Cremonese di Rastelli, che dopo aver acciuffato il pareggio al 92mo al Bentegodi, supera il più quotato Verona nei tempi supplementari.La Fiorentina soffre per quasi 80min. contro il Monza di Brocchi e dopo essere passata in svantaggio , negli ultimi 10 min. grazie al nuovo entrato Vlahovic, pareggia, supera e mette al sicuro il risultato con Chiesa sul finire di gara e per i Lombardi, è una resa a testa alta.

Vittoria facile dell’Ascoli sul Trapani per 2 a 0, il Cagliari(in 10 per oltre un tempo) supera il Chievo per 2 a1, l’Udinese nei minuti finali, regola la sfida col Sud Tirol,grazie alla doppietta di Mandragora e al goal di Lasagna, battendoli per 3 a 1 .

Il Frosinone annienta il Monopoli per 5a 1, il Lecce vince,convince e stravince il match contro la Salernitana dell’ex ct. Ventura per 4 a 0.

Il Bologna espugna il campo di Pisa con una prova autoritaria per 3 a 0, onorando al meglio le direttive di Sinisa, ancora convalescente.

Vittoria di misura del Sassuolo sullo Spezia per 1 a 0, mentre la Spal, dopo essere passata in svantaggio,doma per 3 a 1 il FeralpiSalo’; stessa sorte é toccata alla Sampdoria del nuovo corso di Eusebio Di Francesco che dopo essere andata sotto, recupera, supera e stacca il Crotone di Giovanni Stroppa.

Vittoria sofferta dell’Empoli, dopo i supplementari, dove riesce ad avere la meglio sul Pescara ,in forma ,per 2 a 1.

Mentre l’unica partita terminata ai rigori è tra Cittadella e Carpi , dove i veneti hanno la meglio grazie alla precisione dei rigoristi e dopo il 3 a 3 dei tempi supplementari, trionfano per 8 a 7 dal dischetto (5 a 4).

Nella partita di sabato ,invece, vittoria comoda del Parma per 3 a1 sul Venezia, mentre nella gara del venerdi, il Genoa si diverte contro l’Imolese , superandolo per 4 a1.

RISULTATI e Marcatori:

Perugia- Brescia 2 a 1

Marcatori Donnarumma( Brescia) al 43mo del P.t.; Melchiorre ( Perugia )al 93mo del s.t.;

Bonaiuto(Perugia) al 98mo. Del primo t.s.;

Fiorentina-Monza 3 a 1

Marcatori:Brighenti(Monza) al 34mo p.t.;Vlahovic(Fiorentina) all’80mo e 86mo s.t.;Chiesa(Fiorentina) all’89mo st.

Ascoli-Trapani 2 a 0

Marcatori:Scamacca(Ascoli) al 49mo e 80mo s.t.

Cagliari-Chievo 2 a 1

Marcatori: Joao Prdro(Cagliari) al 7mo p.t.,Rog(Cagliari) al 17mo p.t.;Pucciarelli(Chievo) al 43mo p.t.

Cittadella-Carpi 3 a 3 e (8 a 7 dopo i calci di rigore).

Marcatori: Diaw(Citt.) al 25mo p.t. ;Vano(Carpi) al 43mo p.t.; Celar(Citt.) al 71mo s.t.; Vano(Carpi) al 91mo s.t.;Vano(Carpi) al 94mo del primo t.s.; Proia(Citt.) al 118mo del secondo t.s.;

Empoli-Pescara 2 a 1 d.t.s.

Marcatori: Tumminello(Pescara) al 6to p.t.;Dezi(Empoli) al 26mo p.t.; Moreo(Empoli) al 103mo del p.t.s.;

Frosinone-Monopoli 5 a 1

Marcatori: Trotta(Fro) al 31mo e 36mo p.t.;Ciano(Fro) al 58mo s.t.; Citro(Fro) al 67mo s.t.; Brighenti(Fro) al 75mo s.t.; Ferrara(Mon) al 82mo s.t.;

Udinese-Sudtirol 3 a 1

Marcatori: Lasagna(Ud) al 49mo s.t.;Morosini(Sudtirol) al 66mo s.t.; Mandragora(Ud) al 70mo e 89mo s.t.;

Verona-Cremonese 1 a 2 d.t.s.(1 a 1)

Marcatori: Empereur(Ver) al 7mo p.t.; Castagnetti(Cre) al 93mo s.t.; Deli(Cre) al 102mo p.t.s.;

Lecce-salernitana 4 a 0

Marcatori: Lapadula(Lecce) al 4to p.t.; Falco(Lecce) al 61mo s.t.; Lapadula(Lecce) al 76mo s.t.; Majer(Lecce) al 81mo s.t.;

Pisa-Bologna 0 a 3

Marcatori: Poli(Bol) al 21mo p.t.; Palacio(Bol) al 61mo e al 64mo s.t.;

Sassuolo-Spezia 1 a 0

Marcatori: Traore(Sassuolo) al nono del primo tempo.;

Spal-FeralpiSalo’ 3 a 1

Marcatori: Maiorino(Fer.) al 1mo p.t.; Di Francesco(Spal) al secondo min. del p.t.; Valoti(Spal) al 16mo e 32mo del p.t.;

Crotone-Sampdoria 1 a 3

Marcatori: Molina(Cro.) all’8vo del p.t.; Caprari(Samp.) al 37mo p.t.; Quagliarella(Samp.) su rigore al 42mo p.t.; Maroni(Samp.) al 60mo s.t.;

Parma-Venezia 3 a 1 (Giocata sabato 17/08)

Marcatori: Gervinho(Parma) al 10mo p.t.; Iacoponi(Parma) al 22mo p.t.; Aramu(Venezia) su rigore al 24mo p.t.; Gervinho(Parma) al 72mo s.t.;

Genoa-Imolese 4 a 1 (Giocata venerdì 16/08)

Marcatori: Criscito(Gen.) al secondo minuto del p.t.; Saponara(Gen.) al 23mo del p.t.; Ghiglione(Gen.) al 29mo p.t.; Alimi(Imo.) al 53mo s.t.; Schone(Gen.) al 75mo s.t.;

Accoppiamenti del 4to turno del 04/12/2019 :

Perugia-Sassuolo;

Cremonese-Empoli;

Fiorentina-Cittadella;

Cagliari-Sampdoria;

Spal-Lecce;

Genoa-Ascoli;

Parma-Frosinone;

Udinese-Bologna;