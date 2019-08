Cottbus-Bayern Monaco: diretta tv e streaming, dove vedere DFB Pokal 12 agosto

La DFB Pokal inizia domani per il Bayern Monaco di Niko Kovac. I bavaresi affronteranno il Cottbus, squadra di terza divisione tedesca. Il Bayern è ovviamente chiamato alla vittoria contro una squadra nettamente inferiore, soprattutto dopo la bruciante sconfitta in Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund, primo vero trofeo stagionale mancato dai campioni di Germania. Un appuntamento senz’altro importante per Kovac, il quale potrà testare i nuovi acquisti Pavard e Lucas Hernandez. In casa Bayern c’è amarezza per il probabile mancato arrivo di Leroy Sanè.

L’ala del Manchester City sembrava oramai destinata a vestire la maglia del club tedesco nella prossima stagione, ma durante la finale di Community Shield contro il Liverpool, l’ex Schalke 04 ha riportato la rottura del legamento crociato che lo terrà fuori per almeno 7 mesi. Questo infortunio ha fatto saltare la trattativa Bayern-City. Kovac si aspetta un grande Lewandowski e un ritorno ad alto livello realizzativo da parte di Thomas Muller dopo le ultime annate piuttosto deludenti. Calcio d’inizio lunedì 12 agosto ore 20:45.

Cottbus-Bayern Monaco, streaming e diretta tv DFB Pokal 12 agosto

Il match Cottbus-Bayern Monaco di DFB Pokal in programma lunedì 12 agosto pre 20:45, non sarà trasmesso da nessuna rete televisiva in Italia, salvo aggiornamenti che la redazione di SuperNews sarà pronta a darvi in caso si verifichino. Per coloro che vogliono vedere il match in streaming, consigliamo di seguire i profili Facebook di entrambi i club, qualora decidano di tramettete il match.