Coutinho: Ecco dove andrà

Dopo una stagione anonima a Barcellona, il brasiliano spinge per tornare in Premier. L’Arsenal tratta con i blaugrana ed è a un passo dal sì. Operazione in prestito.

Una stagione completamente al di sotto delle aspettative, che ha portato il Barcellona nonostante l’investimento di 160 milioni ad intervenire nuovamente sul mercato. Dopo l’arrivo di Griezmann infatti gli spazi per lui rischiano di ridursi, al punto che ci sarebbe il rischio di vederlo finire in panchina.

Le caratteristiche

Nasce trequartista, mostra finalmente tutte le sue qualità nella seconda stagione a Liverpool, dopo le esperienze in Brasile con il Vasco da Gama e in Italia con l’Inter.

L’ultima stagione passa al Barcellona diventando il terzo giocatore più costoso di sempre dopo Neymar e Mbappe. E’ di conseguenza l’acquisto più oneroso nella storia del Barcellona, superando il precedente primato di Dembele.

Nasce trequartista, nel tempo si sposta sulla sinistra, ricoprendo al Barcellona il ruolo di mezz’ala sinistra.

La sua caratteristica principale è quella di accentrarsi per tirare a giro, è abile nel dribbilg, ha grande agilità, visione di gioco che gli permette di servire molti assist.

Il futuro

I blaugrana hanno ricevuto offerte dalla Premier League per Coutinho, in particolare è stato proprio l’Arsenal a chiedere in prestito il giocatore.

Una soluzione che in Spagna accetterebbero volentieri pur di non svalutare il giocatore.