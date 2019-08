Crotone-Sampdoria: diretta tv e streaming Coppa Italia, domenica 18 agosto

E’ pronta all’esordio in Coppa Italia la Sampdoria di Di Francesco. La filosofia di gioco piuttosto offensiva del tecnico abruzzese sembra essere stata assimilata dai calciatori liguri, desiderosi di fare bella figura contro il Crotone. I rossoblu di Stroppa però non vogliono buttar via ciò che di buono è stato fatto in queste settimane di preparazione. I calabresi hanno eliminato l’Arezzo in Coppa Italia e hanno vinto due delle tre amichevoli disputate, precisamente contro Monopoli e Castrovillari. La Sampdoria è stata una vera e propria macchina da gol in questi ultimi match, anche se l’ultima amichevole con il Parma ha lasciato intravedere qualche problema difensivo che deve essere risolto prima dell’esordio in Serie A. Questo terzo turno di Coppa Italia sarà senz’altro probante per gli uomini di Di Francesco. Il test più importante finora disputato dai blucerchiati è stato senz’altro quel contro il Monaco, perso per 1-0 allo Stadio Louis II (rete di Falcao). Calcio d’inizio domenica 18 agosto, ore 21.

Crotone.Sampdoria, diretta tv e streaming, match Coppa Italia domenica 18 agosto

La partita valida per il terzo turno di Coppa Italia, Crotone-Sampdoria, in programma domenica 18 agosto ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport 1 e Rai Sport HD. Per coloro che vogliono vedere il match in streaming direttamente da tablet, smartphone o computer, il tutto sarà disponibile su RaiPlay. Buona visione!