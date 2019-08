DAZN gratuito per 6 mesi per chi attiverà EOLO Super, promozione allettante

I vari campionati europei stanno per iniziare ed è già tempo di super offerte per quanto riguarda le piattaforme tv digitali. Dopo il flop dello scorso anno, DAZN vuole tornare in carreggiata. E’ ancora incerta la fusione con Sky ma la piattaforma tv avvisa i propri utenti di un’offerta alquanto allettante in vista della nuova stagione. Sarà possibile usufruire di DAZN gratis per i prossimi 6 mesi, qualora l’abbonato attivi EOLO Super. EOLO è l’operatore top in Italia per quanto concerne il fide-wireless ultra-broadband, segmenti business e residenziale. DAZN e EOLO hanno siglato un accordo e ciò permetterà agli abbonati di usufruire del servizio per metà anno.

Una volta attivato EOLO, l’utente potrà vedere gratuitamente per i prossimi 6 mesi, gli eventi sportivi più significativi in streaming. Il tutto sia in diretta che on demand. Nel pacchetto sono presenti tre match della massima serie calcistica. Incontri della Serie BKT, rugby, boxe e tennis. Basket, gare ciclistiche e i canali di Eurosport HDI e HD2. Come ricorda Calcio e Finanza, scaduti i 6 mesi di promozione, i clienti possono continuare a pagare DAZN nella fattura EOLO a 9,99€ al mese. Sarò presente pure l’opzione Multiscreen, opzione che ottimizza la visione degli eventi in streaming al prezzo di 1€ anziché 5€. Il servizio DAZN è disponibile per tutti coloro che hanno attivato EOLO Super a partire da oggi, attraverso l’area riservata.