De Ligt meglio di Van Dijk? L’olandese della Juventus candidato a miglior difensore UEFA

L’esclusione da parte di Maurizio Sarri a Parma ha fatto scalpore, ma Matthijs De Ligt potrebbe riscattarsi già da oggi con l’assegna del miglior difensore UEFA nella passata stagione. Alle ore 18 ci saranno i sorteggi dei gironi per la prossima Champions League e il centrale difensivo della Nazionale olandese insidia il collega Virgil Van Dijk per l’assegnazione del miglior difensore. De Ligt potrebbe trionfare davanti al forte centrale difensivo del Liverpool, qualora quest’ultimo vinca il premio di miglior calciatore dell’anno.

Van Dijk è il favorito per questo premio, ma dovrà battere una concorrenza non da poco per aggiudicarsi il premio: infatti i rivali sono Cristiano Ronaldo della Juventus e Leo Messi del Barcellona. Non due qualunque. Van Dijk in ogni caso, rimane il candidato più forte secondo le ultime indiscrezioni, avendo vinto l’ultima Champions League e Supercoppa Europea. Disputando una stagione memorabile tra le fila dei Reds, non venendo mai dribblato. Solitamente, chi vince il premio di miglior calciatore UEFA vince anche il Pallone d’Oro. L’eccezione fu nel 2012, quando Andres Iniesta trionfò davanti a Messi e CR7 per poi perdere la battaglia per il più prestigioso premio individuale. Staremo a vedere. In ogni caso, De Ligt spera di portarsi a casa al mondo il premio di miglior difensore. Così come spera di essere titolare sabato contro il Napoli.