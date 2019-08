De Rossi, nuova vita, vecchie abitudini: in gol all’ esordio con il Boca (video)

Nuova vita, vecchie abitudini. Daniele De Rossi esordisce con un gol, nella sua prima partita al Estadio Ciudad de la plata, davanti ai suoi nuovi sostenitori del Boca Juniors.

L’ ex capitano della Roma, accolto come una vera e propria star dai calorosi aficionados argentini, ha fatto subito capire le proprie intenzioni, andando in gol alla prima partita ufficiale in Sudamerica.

Schierato nella posizione di mediano con licenza di spingere nel 4-4-2 disegnato da Gustavo Alfaro, tecnico degli Xenezeis, De Rossi ha fatto subito vedere di essere prezioso sia in fase offensiva che difensiva.

Non solo il gol di testa, che ha sbloccato, dopo 28 minuti, la difficile sfida di coppa contro l’ Almagro (poi vittorioso ai rigori), ma anche diversi tackle, con la stessa grinta, o garra, che dir si voglia, che lo hanno sempre caratterizzato, facendolo entrare di diritto nel cuore di tutti I tifosi italiani.

Di seguito, il gol dell’ ex capitano giallorosso



Il classe ’83 riprende dalle sue vecchie abitudini: aveva già segnato al debutto anche in Nazionale (2-1 alla Norvegia). Uno che non si fa intimorire dalle nuove sfide, insomma.

Unica pecca della gara, un giallo rimediato dopo 21 minuti per un intervento duro su un avversario.

Nei 76 minuti concessigli dal nuovo tecnico, De Rossi ha offerto qualità e quantità alla propria formazione, la quale si è comunque dovuta arrendere, ai calci di rigore, ad un avversario meno quotato, che disputa la Serie B argentina.

De Rossi si candida al ruolo di trascinatore del Boca, ruolo che aveva già rivestito nella sua Roma.