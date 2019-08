Diretta streaming Spal-Verona: orario e dove vedere il match domenica 4 agosto

Domenica 4 agosto Spal ed Hellas Verona si affronteranno, presso lo stadio “Briamaschi” di Trento, in un’ amichevole prestagionale che profuma già di Serie A.

SPAL-VERONA, IL PRECAMPIONATO DELLE DUE SQUADRE

Le due formazioni stanno proseguendo la propria preparazione in vista della prossima stagione. I ragazzi di Semplici possono sorridere: galvanizzati da alcuni innesti importanti come quelli del laterale destro, Marco D’ Alessandro, gli spallini hanno inanellato una serie di vittorie importanti nei test finora disputati. Non ultime, le due vittorie ottenute il 31 luglio scorso, nel doppio impegno contro la Virtus Bolzano e l’ Obermais, che hanno certificato come la formazione estense possa fare anche a meno di una pedina fondamentale come Manuel Lazzari, passato alla Lazio.

Se la Spal prosegue a gonfie vele la propria preparazione in quel di Valles, il Verona ha lasciato alcune perplessità in seno ai propri tifosi: un fattore determinante, lo ha giocato certamente il maggior spessore tecnico delle squadre affrontate dagli scaligeri (Hoffenaim, Trabzonspor etc..), la squadra di Juric, rafforzatasi soprattutto a centrocampo con gli arrivi di Badu e Veloso, ha mostrato ancora alcune lacune che andranno colmate con il tempo.

SPAL-VERONA, SEDE, ORARIO DEL MATCH:

Il match, inizialmente previsto per domenica 4 agosto alle 20:30 presso lo stadio “Mazza” di Ferrara, si disputerà sempre il 4 agosto, ma alle ore 18:00, presso lo stadio “Briamasco” di Trento. Tale variazione è stata dettata, presumibilmente, per motivi logistici, in modo da consentire agli spallini di non spostarsi eccessivamente dalla sede del ritiro.

SPAL-VERONA, STREAMING E DOVE VEDERE L’ AMICHEVOLE IL 4 LUGLIO:

L’ incontro tra Spal e Verona non sarà visibile in chiaro, dal momento che nessuna emittente televisiva ha deciso di trasmettere la partita. Per seguire il match, gli appassionati delle due squadre potranno consultare i rispettivi profili social delle due formazioni.