Domani chiude il mercato in Premier: Ecco quando finisce il calciomercato negli altri Paesi

Domani chiude il calciomercato in Premier League, si prospettano due giorni di fuoco dato che ci sono ancora molte situazioni in entrata da sistemare.

C’è il caso Coutinho, dopo l’arrivo di Griezmann potrebbe trovare poco spazio, c’è Milinkovic Savic che piace molto al Manchester United sopratutto nel caso in cui partisse Paul Pogba.

Red Devils che sono attivi oltre che per quanto riguarda il centrocampo anche nel reparto offensivo, con lo scambio Dybala-Lukaku.

Come Eriksen, che lascerebbe volentieri il Tottenham che lavora di conseguenza per Lo Celso e Bruno Fernandes.

In casa Arsenal sono alla ricerca di un difensore centrale, è vicina la chiusura per Rugani e piace molto Upamecano.

Anche il talento del Gremio, miglior marcatore della Copa America era stato accostato ai Gunners, avremo modo di vedere se affonderanno il colpo o lo lasceranno libero per altre destinazioni.

Chiaramente le situazioni in uscita resteranno aperte fino alla chiusura del mercato, ma è difficile lasciar partire un giocatore senza un degno sostituto, proprio per questo c’è da aspettarsi anche molto movimento in uscita.

Ecco qui riportati i Paesi con la rispettiva data di chiusura del calciomercato:

Cina 31 lug

Inghilterra 8 ago

Turchia 30 ago

Francia 2 set

Germania 2 set

Italia 2 set

Olanda 2 set

Portogallo 2 set

Russia 2 set

Spagna 2 set